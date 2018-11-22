شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار الذهب متغاضية عن توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأعلى له هذا العام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى لها منذ السابع من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري متغاضية بذلك عن انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي للسادسة في تسعة جلسات من الأعلى له منذ 22 من كانون الثاني/يناير من عام 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.

في تمام الساعة 04:53 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 كانون الأول/ديسمبر المقبل 0.02% لتتداول حالياً عند 1,227.80$ للأونصة موضحة توالي ارتدادها من الأعلى لها في أسبوعين مقارنة مع الافتتاحية عند 1,228.00$ للأونصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.20% إلى مستويات 96.52 موضحة توالي ارتداده من الأعلى له منذ مطلع العام الماضي مقارنة بالافتتاحية عند 96.71.

هذا وقد تابعنا أعرب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو عن كون ارتفاع القيود التجارية لا يزال يشكل تهديداً حقيقياً، موضحاً أن إيجاد حلول لاحتواء تلك التهديدات يتطلب إرادة سياسة من قبل قادة مجموعة العشرين، ومضيفاً أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه في الاقتصاد العالمي، فأن ذلك سوف يؤدي إلى تنامي المخاطر الاقتصادية وتباطؤ وتيرة النمو ومعدلات التوظيف بالإضافة إلى الضغوط التضخمية.

ومن المرتقب أن يجتمع كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الرئيس الصيني شي جينبينج على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين بحلول نهاية الشهر الجاري وسط آمال الأسواق في توصلهم إلى اتفاق تجاري وحلحلة التوترات التجارية الأخيرة بين أكبر اقتصاديين في العالم والتي تنذر بحرب تجارية عالمية في ظلال حمائية تجارية تنتهجها الإدارة الأمريكية مؤخراً مع جميع دول العالم وعلى رأسهم الصين.

ويذكر أن الرئيس الجمهوري ترامب أعرب يوم أمس الأربعاء عن رغبته في أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض معدلات الفائدة، ويذكر أن الرئيس الجمهوري ترامب قد وجه خلال الآونة الأخيرة العديد من الانتقادات الحادة إلى الاحتياطي الفيدرالي، معتبراً أنه أكبر تهديد له على الإطلاق وأنه غير سعيد بالأشخاص الذي قام بتعينهم داخله باستثناء محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

بخلاف ذلك، قد ارتفعت حيازات الذهب لدى صندوق إس-بي-دي-إر جولد ترست الذي يعد أكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب يوم أمس الأربعاء بواقع 2.06 طن متري إلى إجمالي 762.92 طن متري. ونود الإشارة، لكون أسعار الذهب أنهت الشهر الماضي أطول مسيرات خسائر شهرية لها منذ أواخر عام 1996، مع ارتفاعها في تشرين الأول/أكتوبر لأول مرة في سبعة أشهر.