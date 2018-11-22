شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار "المركزى" بشطب "لويدز بنك" من سجل البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم الخميس، نص قرار البنك المركزى المصرى بشطب تسجيل فرع "لويدز بنك إنترناشيونال" كفرع بنك أجنبى يعمل فى مصر بالعملات الحرة فى جمهورية مصر العربية. جاء ذلك وفقا لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003.

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