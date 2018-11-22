شكرا لقرائتكم خبر عن "دو"تدعوا العملاء لتحديث البيانات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وجهت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" المدرجة بسوق دبي المالي عوى لعملائها بالإمارات لتسجيل أرقامهم وتحديث بياناتهم قبل تاريخ 31 يناير 2019 .

وأوضحت الشركة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن ذلك التحديث للبيانات يجنب العميل تعليق أو إيقاف خدمات الاتصال التي يحصل عليها.

وقالت إنه يمكن للعملاء أيضاً تحديث بياناتهم عبر الإنترنت أ عبر تطبيق "دو"، أو عن طريق إرسال كلمة "status" إلى الرقم 6664.

وبلغت حجم الإنفاق على الشبكات في "دو" نحو 553.2 مليون درهم في التسعة أشهر الأولى من عام 2018 بارتفاع 4.3% مقارنة بنحو 530.5 مليون درهم في التسعة أشهر الأولى من 2017.

وعلى النحو الآخر، ارتفع صافي أرباح شركة "دو" خلال التسعة أشهر الأولى من 2018 إلى 1.4 مليار درهم مقابل صافي أرباح بلغ 1.3 مليار درهم في الفترة المقابلة من 2017، بارتفاع بلغت نسبته 9.2%.