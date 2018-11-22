شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير:محددات النمو لـ"سابك" تعتمد على عدة عوامل منها عمليات الاستحواذ المحتملة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال تقرير حديث صادر من شركة فالكم للخدمات المالية إن محددات النمو طويلة المدى للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"تعتمد على عاملين أساسيين أحدهما أي عمليات استحواذ محتملة.

وأوضحت التقرير التي اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن "سابك" تهدف في المقام إجراء عمليات استحواذ في القطاعات المتخصصة وقطاع المغذيات والزراعة.

وأشار إلى أن من تلك المحددات نجاح المشروعات الكبيرة، ومنها (مشروع تحويل النفط إلى كيماويات والذي تبلغ تكلفته 20 مليار دولار، تحويل النفط إلى كيماويات ومجمع بتكيم بتكساس ومصانع البولي كربونات بالصين).

ورجح التقرير أن تنعكس مبادرة إعادة الهيكلة الاستراتیجیة التي نفذتها البتكلفة 1.1 ملیار ریال، إيجابياً على أدائها خلال الأرباع القادمة.

وأِشار التقرير إلى أن"سابك"تسعى لإيجاد فرص استثمارية بقارة إفريقيا للحفاظ على نمو مبيعاتها، لافتا إلى أن آفاق أعمال "سابك"بقارة آسيا والصين تظل متفائلة.

وتوقع التقرير أن تظل أسعار البتروكيماويات مستقرة خلال الأرباع المقبلة وسط ارتفاع مستويات الطلب على النفط.

وأعلنت "سابك" في مطلع الشهر الجاري عن عدم المضي قدماً بشأن دراسة الجدوى الاقتصادية لاستحواذ شركة "سافكو" على كامل حصتها في شركة "ابن البيطار".

وكانت سابك قد أعلنت، في أكتوبر 2016، عن توقيع اتفاقية مع شركة "إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة" لدراسة وتحليل الفوائد الاقتصادية لبيع شركة سابك لحصتها في شركة ابن البيطار لشركة سافكو.

وأشارت سابك، في بيان سابق، إلى أن الاتفاقية تضمنت تعيين شركة إتش إس بي سي العربية مستشاراً مالياً لشركة سابك لعملية البيع المشار إليها في حال ثبوت الفائدة الاقتصادية منها، وموافقة شركة سابك على عرض شركة سافكو لشراء حصتها في شركة ابن البيطار.

جدير بالذكر أن سابك حققت صافي أرباح بلغ 18.3 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 14.7 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.

وحققت سافكو صافي أرباح بلغ 1.2 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 816.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.