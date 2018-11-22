شكرا لقرائتكم خبر عن "اتحاد الخليج" تعفي الأهلية "من شرط موافقة مساهميها على قوائم 2016 لإتمام الاستحواذ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة شركة اتحاد الخليج، بجلسته المنعقدة في 14 نوفمبر الماضي، إعفاء شركة الأهلية للتأمين التعاوني، من شرط موافقة مساهمي شركة الأهلية على القوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، حسب بيان للشركة على موقع "تداول".

يذكر أن الهيئة العامة للمنافسة السعودية أبدت، في أغسطس الماضي، عدم ممانعاتها في إتمام عملية التركز الاقتصادي بين اتحاد الخليج والأهلية للتأمين التعاوني.

وكانت الشركتان قد مددتا في مارس الماضي مذكرة تفاهم تمهيداً للاندماج بينهما أوبتقديم إحدى الشركتين إشعاراً إلى الأخرى برغبتها بإنهاء الدراسات وذلك خلال مدة 20 أسبوعاً اعتباراً من تاريخ انتهائها.

وأكدت اتحاد الخليج، في مايو الماضي، على أنه لا توجد أي ملكية حالية تملكها أو تسيطر عليها في الشركة الأهلية، وكذلك لا توجد أي ملكية حالية في الشركة الأهلية لأي شخص يتصرف بالاتفاق مع شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني.

ومن الجدير بالذكر ان عملية الاندماج مشروطة بالموافقات النظامية اللازمة وموافقة الجمعية العامة غير العادية لكل من الشركتين، وسيتم اطلاع المساهمين الكرام على اي تطورات قادمة بهذا الخصوص.