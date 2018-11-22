شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ "معادن" توقع اتفاقيتي تمويل بقيمة 1.9 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" عن توقيع شركتها التابعة "معادن وعد الشمال للفوسفات"، اليوم الخميس، اتفاقيتي تمويل مع صندوق التنمية الصناعية السعودي، لاستكمال إنشاء مصانع المشروع حسب خطة التمويل لمشاريع شركة معادن وعد الشمال للفوسفات.

ونوهت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الخميس، بأن إجمالي اتفاقيتي التمويل يبلغ 1.9 مليار ريال "506 مليون دولار"؛ يبلغ القرض الأول مليار ريال، وذلك لتمويل انشاء مصنع حامض الكبريتيك ومحطة الكهرباء في مدينة وعد الشمال.

ووفقاً للبيان، سيسدد القرض الأول على أقساط نصف سنوية بعدد 24 قسطاً، تبدأ بتاريخ 15-10-1441هـ ولمدة اثنى عشرة سنة.

ويبلغ القرض الثاني 900 مليون ريال، وذلك بهدف تمويل إنشاء مصنع فوسفات ثنائي الأمونيوم في مدينة رأس الخير.

ومن المقرر تسديده على أقساط نصف سنوية بعدد 20 قسطا تبدأ بتاريخ 15-10-1441 هـ، ولمدة عشر سنوات.

وجدير بالذكر أن معادن وعد الشمال للفوسفات وقعت، في يوليو 2017، اتفاقيتي تمويل مع صندوق التنمية الصناعية السعودي لتمويل إنشاء مصانع المشروع حسب خطة التمويل لمشاريع شركة معادن وعد الشمال للصناعات الفوسفاتية.

وحققت معادن صافي أرباح بلغ 1.9 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 982 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.