شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تمنح "أسترولابز " أول ترخيص لحاضنات الأعمال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حصلت شركة أسترولابز لرواد الأعمال على أول ترخيص استثمار أجنبي في مجال حاضنات الأعمال ومساحات العمل المشتركة وذلك من قبل الهيئة العامة للاستثمار السعودية.

وأوضحت الهيئة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن الشركة تعتزم بناء مجمع تقني لخدمة رواد الأعمال المحليين والأجانب من خلال تقديم الدورات المتخصصة وإقامة الفعاليات التي ستجذب مزيد من الاستثمارات للسوق السعودي.

وكشفت الهيئة عن توقيعها مع " أسترو لابز" اتفاقية تهدف إلى التعاون المشترك لجذب رواد الأعمال الأجانب للاستثمار بالمملكة.

وقالت الهيئة إن ذلك يأتي في ظل السماح لرواد الأعمال الأجانب بالحصول على ترخيص لتأسيس شركاتهم بنسبة ملكية 100%.

يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار تسعى لاستقطاب وتمكين الاستثمارات النوعية في القطاعات الواعدة، وتحفيز الشركات العالمية الرائدة لضخ المزيد من الاستثمارات بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وتحاول السعودية جاهدة تخفيف القيود على الأنشطة التجارية ومحاولة جذب الاستثمار الأجنبي حيث كشفت الهيئة العامة للاستثمار لتطوير البيئة الاستثمارية عن سعيها لتقليص القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي، كاشفة عن العمل على إلغاء أربعة أنشطة منها في القريب العاجل.

يشار إلى أن الهيئة اتخذت بعض الإجراءات البارزة خلال العام لجذب الاستثمار الأجنبي وفي مقدمتها تقليص وقت إصدار التراخيص الاستثمارية.

وكشفت الهيئة منذ مطلع العام الجاري عن منح 10 تراخيص جديدة لمنشآت أجنبية، بإجمالي تمويل بلغ أكثر من 66.5 مليون ريال.

وتستهدف "رؤية السعودية المستقبلية 2030" تحسين وضع المملكة الاقتصادي لتصبح ضمن أفضل 15 اقتصادا في العالم بدلا من موقعها الراهن في المرتبة الـ 20 عالميا.