شكرا لقرائتكم خبر عن 10 ديسمبر... "البابطين" تبدأ توزيع نصف ريال للسهم عن التسعة أشهر الأولى من 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة البابطين للطاقة والاتصالات، بدء توزيع الأرباح النقدية المستحقة عن التسعة أشهر الأولى من 2018، اعتباراً من الإثنين الموافق 10 ديسمبر المُقبل، بقيمة 21.3 مليون ريال بما نسبته 5% من القيمة الاسمية للسهم، وبما يعادل نصف ريال للسهم.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الخميس، بأن عملية صرف الأرباح ستتم عن طريق البنك العربي الوطني بحيث يتم إيداعها مباشرة في حسابات المساهمين المربوطة بالمحافظ الاستثمارية لدى جميع البنوك المحلية.

وجدير بالذكر أن البابطين قامت بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام 2017 بقيمة 85.2 مليون ريال بما نسبته 20% من القيمة الاسمية للسهم، وبما يعادل 2 ريال للسهم.

وكشفت النتائج المالية للشركة - المدرجة بسوق "تداول" المالي - عن تحقيق صافي ربح بلغ 49 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 110.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.

كذلك تراجعت أرباح الشركة خلال الربع الثالث من 2018 بنسبة 69.315 إلى 9.2 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 30 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.