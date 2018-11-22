شكرا لقرائتكم خبر عن "أسواق المزرعة" تجدد اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 151.3 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للتسويق "أسواق المزرعة" عن الحصول على تجديد إتفاقية تسهيلات مصرفية مع بنك الخليج الدولي، بقيمة 151.250 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الخميس، إن مدة التمويل تمتد من 4 نوفمبر الجاري حتى 3 نوفمبر من العام المُقبل.

ووفقاً للبيان، يتمثل الهدف من التمويل في تمويل متطلبات رأس المال العامل وافتتاح فروع جديدة، علماً بأن الاتفاقية تم توقيعها بسند لأمر مقدم الشركة.

وكانت الشركة قد جددت اتفاقية تسهيلات مصرفية، في أكتوبر الماضي، مع بنك الكويت الوطني بقيمة 124.7 مليون ريال، بهدف سداد النفقات الرأسمالية للفروع الجديدة وتمويل رأس المال العامل.

وأعلنت الشركة، في سبتمبر الماضي، عن تجديد إتفاقية تسهيلات مصرفية مع البنك السعودي الفرنسي بقيمة 211.558 مليون ريال.

وجدير بالذكر أن أرباح الشركة تراجعت بنسبة 93% إلى 3.5 مليون ريال خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 50.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.