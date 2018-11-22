الان تتابع الفالح: لن نبيع نفطا لا تحتاجه الزبائن.. والإنتاج في نوفمبر أعلى من أكتوبر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات أعرب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، خالد الفالح، عن آماله في تنفيذ قانون جديد للتعدين خلال النصف الأول من 2019، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يشجع الأنشطة في استكشاف مناطق التعدين، ويستهدف الشركات الصغيرة إلى جانب الشركات الكبيرة. وقال في تصريحات، اليوم الخميس، إن إنتاج النفط السعودي في نوفمبر أعلى من مستوى أكتوبر، لافتا إلى أن الطلب على النفط في يناير المقبل سيتراجع، والمملكة ستستجيب للطلب لتهدئة القلق، مؤكدًا أن المملكة لن تبيع نفطًا لا يحتاجه الزبائن.

شكرا لقرائتكم خبر عن الفالح: لن نبيع نفطا لا تحتاجه الزبائن.. والإنتاج في نوفمبر أعلى من أكتوبر على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوئام وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوئام ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .