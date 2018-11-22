شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البريد: خدمة التحويلات المالية بين البنوك والبريد تتم بنجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عصام الصغير، رئيس الهيئة القومية للبريد، بأن خدمة التحويلات المالية بين البريد والبنوك تتم بنجاح، حيث تمكن الخدمة عملاء البريد المصرى من إرسال واستقبال التحويلات المالية من وإلى جميع البنوك العاملة فى مصر بما يتيح لعملاء البريد استقبال تحويلاتهم الواردة من البنوك مباشرة فى حساباتهم بالهيئة، بدلا من التعامل النقدى التقليدى بما يساهم فى تحقيق الانتقال من الاقتصاد النقدى إلى الاقتصاد الرقمى مما يؤدى إلى سرعة تقديم الخدمات ورفع مستوى أدائها.

وتشترط الخدمة وجود حساب للعميل مرسل ومستقبل الحوالة فى البريد والبنوك، و تستهدف الخدمة تقليل التعامل "بالكاش" ودعم توجهات الدولة للتحول للشمول المالى، تدعم الخدمة نشر التعامل بالمحافظ الإليكترونية وبطاقات الدفع الإلكترونى.

ويحصل البريد على رسوم تقدر بنحو 0.01% من قيمة التحويل بحد أدنى 5 جنيهات وحد أقصى 20 جنيها.

وتتم الخدمة بين البريد والبنوك من خلال منظومة غرفة المقاصة الآلية للمدفوعات "ACH" بالتعاون مع شركة بنوك مصر، كما تشترط الخدمة ذهاب العميل إلى الفرع لإرسال الحوالة باسم المرسل اليه إضافة إلى رقم حسابه والرقم القومى.