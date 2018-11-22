هنكل تواصل تسجيل نموٍ إيجابي خلال فترة الربع الثالث من العام الجاري

دوسلدورف - الخليج 365 :

قال هانز فان بايلن، الرئيس التنفيذي لشركة ’هنكل‘: "نجحت ’هنكل‘ بإحراز نمو لافت خلال الربع الثالث من العام الحالي. فبالرغم من استمرار الظروف العصيبة في الأسواق، والتي شملت تراجع قيمة العملات وارتفاع أسعار المواد، نجحنا في تعزيز مستويات المبيعات والمكاسب والربحيّة؛ وقد لعبت وحدات أعمالنا الثلاث دوراً فعالاً في تحقيق هذا النمو الإيجابي. وجاء النمو القوي للمبيعات الداخلية مدفوعاً بشكل أساسي من قبل وحدة أعمال تقنيات المواد اللاصقة، كما سجّلت وحدات أعمال السلع الاستهلاكية زيادة كبيرة في مبيعاتها".

وأضاف فان بايلن: "واجهنا خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2018 بيئة اقتصادية صعبة بشكل عام. وتسببت الظروف السلبية لأنشطة تداول العملات بتراجع مبيعات الشركة بأكثر من 900 مليون يورو خلال هذه الفترة. وقد نجحنا رغم ذلك في مواصلة مسيرة نموّنا الإيجابيّة، ونحن ملتزمون بالمضي قدماً في تنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية.

الشركة تؤكد التوجهات الخاصة بتحقيق أهداف السنة المالية 2018

تواصل ’هنكل‘ تأكيد توجهاتها الخاصة بتحقيق أهداف السنة المالية 2018، وتقديم التوقعات المتعلقة بتحقيق نمو عضوي قوي على صعيد المبيعات الداخلية للشركة بنسبة تتراوح بين 2-4%. كما أكدت الشركة توقعاتها الخاصة بتحقيق نمو قوي وسليم في المبيعات الداخلية لوحدة أعمال تقنيات المواد اللاصقة، وذلك بنسبة تتراوح بين 4-5%. وبرهنت ’هنكل‘ كذلك على صحة توقعاتها بشأن تحقيق زيادة لافتة في المبيعات الداخلية لوحدة أعمال العناية بالجمال، وذلك بنسبة تتراوح بين صفر إلى 2%؛ أما على صعيد وحدة أعمال الغسيل والعناية بالمنزل، فقد واصلت الشركة تقديم توقعات بتسجيل نمو يتراوح بين 2 - 4%.

وبالنسبة إلى العائد المعدّل على المبيعات (الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب)، تواصل ’هنكل‘ تقديم توقعات حول تحقيق نمو سنوي يبلغ حوالي 18%. ومن المرجّح أن تسهم وحدات الأعمال الثلاثة في تحفيز هذا الأداء الإيجابي، حيث تؤكد ’هنكل‘ توقعاتها بتحقيق نموٍ يتراوح 3-6٪ على صعيد الأرباح المعدلة لكل واحد من أسهمها الممتازة.

أداء المبيعات والأرباح للربع الثالث من عام 2018

وصلت قيمة المبيعات في الربع الثالث من العام 2018 إلى 5.037 مليون يورو، وذلك بنسبة نموٍ تتخطى 1.1% قياساً بفترة الربع الثاني من العام نفسه. أما المبيعات الداخلية، فقد ارتفعت بنسبة 2.7%، وذلك مع استثناء تأثير صرف العملات الأجنبية وصفقات الاستحواذ والتخارج من الاستثمارات. وبلغت مساهمة عمليات الاستحواذ والتخارج من الاستثمارات نسبة 1.6%، بينما بلغت نسبة التأثيرات السلبية للعملات الأجنبية -3.2%.

وسجلت تقنيات المواد اللاصقة نمواً قوياً في المبيعات بنسبة بلغت 3.8%، كما شهد قطاع العناية بالجمال نمواً عضوياً إيجابيّاً بنسبة بلغت 0.5%، في حين حقق قطاع الغسيل والعناية بالمنزل نمواً إيجابياً في المبيعات بلغ 2.5%.

من ناحية ثانية، ساهمت الأسواق الناشئة مجدداً في تمكين الشركة من تحقيق نموٍ يفوق المعدل الوسطي، وهو ما تجلّى في تسجيل زيادةً كبيرة في حجم المبيعات الداخلية بنسبة بلغت 6.8%. بينما تغيرت المبيعات الداخلية للشركة في الأسواق الناضجة بنسبة -0.1%، مُسجّلة بذلك مستوىً مقارب لأدائها خلال الربع الثاني من العام.

وحققت مبيعات الشركة نمواً إيجابياً في منطقة أوروبا الغربية بنسبة بلغت 0.6%، بينما سجّلت المبيعات الداخلية للشركة في منطقة أوروبا الشرقية نمواً قوياً بنسبة وصلت إلى 7.1%. وسجلت المبيعات نمواً من خانتين (13.1%) في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؛ في حين شهدت المبيعات الداخلية للشركة في منطقة أمريكا الشمالية تراجعاً طفيفاً بنسبة بلغت -0.8%. وأحرزت منطقة أمريكا اللاتينية نمواً من خانتين وصلت نسبته إلى 11.5%، بينما سجلت المبيعات في منطقة آسيا-المحيط الهادئ نمواً إيجابياً بنسبة 1.2%.

وارتفعت الأرباح التشغيلية المعدلة (الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب) بنسبة 3.3%، لتبلغ 926 مليون يورو بالمقارنة مع تحقيق أرباح بواقع 897 مليون يورو خلال فترة الربع السنوي السابق؛

في حين ارتفع العائد المعدل على المبيعات بشكلٍ ملحوظ بمقدار 0.4 نقطة مئوية، ليبلغ 18.4%.

وارتفعت الأرباح المعدّلة لكل سهم ممتاز بنسبة 2.6% خلال الربع الثالث من عام 2018، لتبلغ 1.58 يورو لكل سهم بالمقارنة مع 1.54 يورو خلال الربع الثالث 2018.

كما ارتفع صافي رأس المال العامل إلى المبيعات بنسبة 6.6%، بالمقارنة مع المعدل المُسجل خلال الربع الثالث من عام 2017، والذي بلغ 5.6%.

أداء وحدات الأعمال

سجّلت وحدة أعمال تقنيات المواد اللاصقة خلال الربع الثالث من العام نمواً قوياً على صعيد المبيعات الداخلية، وذلك بنسبة بلغت 3.8%. من جهة ثانية، سجلت المبيعات نمواً إسمياً لتبلغ 2.373 مليون يورو، وهو ما يعادل مستوى النمو المُسجّل خلال العام السابق. وارتفعت الأرباح التشغيلية المعدلة بنسبة 2.7%، لتبلغ 466 مليون يورو؛ بينما سجل العائد المعدّل على المبيعات نمواً قوياً بلغ 0.5 نقطة مئوية، ليصل إلى 19.6%.

وشهدت وحدة أعمال العناية بالجمال نمواً عضوياً على صعيد المبيعات الداخلية، وذلك بنسبة بلغت 0.5%، فيما سجلت المبيعات نمواً إسمياً بنسبة 5.5%، لتبلغ 993 مليون يورو. كما ارتفعت الأرباح التشغيلية المُعدّلة بنسبة 6.7% لتبلغ 182 مليون يورو؛ في حين حقق العائد المعدّل على المبيعات نمواً ملحوظاً بلغ 0.2 نقطة مئوية، ليصل إلى 18.3%.

سجّلت وحدة أعمال الغسيل والعناية بالمنزل خلال الربع الثالث من العام نمواً قوياً في المبيعات الداخلية بلغ 2.5%. وازدادت المبيعات على وجه التحديد بنسبة 0.3% لتبلغ 1,641 مليون يورو. وقد بلغت الأرباح التشغيلية المُعدّلة 294 مليون يورو، وهو ما يُعادل قيمة الأرباح المُسجّلة خلال الربع الثالث 2017؛ في حين حقق العائد المعدّل على المبيعات نمواً طفيفاً بلغ 17.9%، وذلك بما يماثل المستوى المُسجّل خلال العام الماضي.

أداء قوي للأعمال على مدى الأشهر التسعة الأولى من عام 2018

وصلت قيمة شركة ’هنكل‘ خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 إلى 15.015 مليون يورو. أما المبيعات الداخلية، فقد ارتفعت بنسبة 2.4%، وذلك مع استثناء تأثير صرف العملات الأجنبية والاستحواذ والتخارج من الاستثمارات. في حين تسبب تأثيرات العملات الأجنبية بتراجع المبيعات بنسبة 6.0%.

وارتفعت الأرباح التشغيلية المُعدّلة بنسبة 1.3%، لتصل إلى 2.694 مليون يورو، مقارنة مع 2.660 مليون يورو خلال الفترة السابقة.

في حين سجّل العائد المعدل على المبيعات ارتفاعاً ملحوظاً بمقدار 17.6 نقطة مئوية ليبلغ 17.9%.

وحققت الأرباح المعدّلة لكل سهم ممتاز نمواً بنسبة 2.0 نقطة مئوية لترتفع من 4.50 يورو إلى 4.59 يورو.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2018، سجّلت وحدة أعمال تقنيات المواد اللاصقة نمواً عضوياً على صعيد المبيعات الداخلية، وذلك بنسبة بلغت 4.6%، في حين حقق العائد المعدل على المبيعات نمواً إيجابياً وصل إلى 18.9%.

من جهة أخرى، تأثرت مبيعات السلع الاستهلاكية بشكلٍ سلبي نتيجة المصاعب المتعلقة بعمليات التوزيع في أسواق أمريكا الشمالية. كما تراجع نمو المبيعات الداخلية لوحدة أعمال العناية بالجمال بنسبة طفيفة بلغت 1.2% بالمقارنة مع مستوى النمو خلال العام الماضي؛ في حين حقق العائد المُعدّل على المبيعات نمواً إيجابياً بلغ 17.7%. من ناحية أخرى، سجّلت وحدة أعمال الغسيل والعناية بالمنزل نمواً ملحوظاً في المبيعات الداخلية بنسبة بلغت 1.6%. فيما حقق العائد المُعدّل على المبيعات نمواً إيجابياً بنسبة وصلت إلى 18.1%.

في ضوء ذلك، بلغ صافي الموقف المالي لشركة ’هنكل‘ (حتى تاريخ 31 سبتمبر 2018) ما قيمته 3248 مليون يورو، وذلك قياساً مع 3.225 مليون يورو حتى تاريخ 31 ديسمبر 2017.