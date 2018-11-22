الان تتابع مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا والان مع التفاصيل

واس - الخليج 365:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 92.96 نقطة ليقفل عند مستوى 7607.32 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 124 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 135 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 39 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أنعام القابضة, والوطنية للتعليم, والخليج للتدريب, ودلة الصحية, والفخارية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات صادرات, جدوى ريت السعودية, وعناية, وحلواني إخوان, وساكو فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 9.99% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, وكيان السعودية، ودار الأركان, والوطنية للتعليم, وأنعام القابضة هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء, وسابك, والراجحي, والوطنية للتعليم، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 18.27 نقطة ليقفل عند مستوى 2441.47 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 700 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 54 ألف سهم تقاسمتها 136 صفقة.