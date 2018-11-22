الان تتابع نيسان تقيل رئيسها كارلوس غصن والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365: صوت مجلس إدارة عملاق صناعة السيارات “نيسان” الخميس لصالح إقالة رئيسه كارلوس غصن بعد يومين على توقيفه في طوكيو بشبهات تهرب ضريبي وإساءة التصرف. وأكدت المجموعة أنها اتخذت هذا القرار “بالاجماع”. وقالت “بعد مراجعة تقرير مفصل لتحقيق داخلي، صوت مجلس الادارة بالاجماع لاقالة كارلوس غصن من منصب رئيس مجلس الادارة”.

والتزم غصن (64 عاما) الصمت منذ توقيفه في مركز للاحتجاز في طوكيو. ومددت السلطات اليابانية الأربعاء حجزه احتياطيا لمدة عشرة أيام

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