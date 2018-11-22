شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتراجع مجددا قرب مستوياتها المنخفضة بفعل مخاوف المعروض الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط العالمية على تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الخميس لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات الارتداد من مستويات منخفضة فى عديد الأشهر ، يأتي هذا التراجع بفعل تجدد المخاوف حيال المعروض فى الولايات المتحدة ، خاصة بعد ارتفاع فاق التوقعات لمخزونات الخام التجارية ،واستمرار ضخ إنتاج نفطي عند أعلى مستوياته على الإطلاق.

بحلول الساعة 12:30جرينتش تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 54.15$ للبرميل من مستوي الافتتاح 54.61$،وسجل أعلى مستوي 54.80$ ،وأدنى مستوي 53.51 $.

ونزل خام برنت إلى مستوي 63.05$ للبرميل من مستوي الافتتاح 63.58$ ،وسجل أعلى مستوي 63.69$ ،وأدنى مستوي 62.25$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأربعاء ارتفاعا بنسبة 2.3% ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى 13 شهرا عند 52.76$ للبرميل ، وصعدت عقود برنت بنسبة 1.6% ، بعدما سجلت فى اليوم السابق أدنى مستوى فى 11 شهرا عند 61.71$ للبرميل.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء ارتفاع المخزونات بمقدار 4.9 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي 16 تشرين الثاني/نوفمبر، فى تاسع زيادة أسبوعية على التوالي ، لتفوق توقعات الخبراء ارتفاع بحوالي 2.5 مليون برميل.

وعلى حسب هذا البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية الأمريكية إلى 446.9 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى منذ أوائل كانون الأول/ديسمبر 2017 ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب فى أكبر مستهلك للنفط بالعالم.

وبالنسبة لمستويات الإنتاج الأمريكي ،استقر الأسبوع الماضي بدون أي تغيير يذكر عند إجمالي 11.7 مليون برميل يوميا ،والذي يعد أعلى مستوي للإنتاج فى الولايات المتحدة على الإطلاق.

وزاد إنتاج النفط فى الولايات المتحدة منذ مطلع هذا العام بحوالي 2.2مليون برميل يوميا بما يعادل زيادة سنوية بأكثر من 22% ، وتبلغ أيضا زيادة الإنتاج الأمريكي منذ منتصف عام 2016 حوالي 3.3 مليون بما يعادل زيادة بنسبة 37.5%.

وبعد القفزات القياسية الأخيرة فى الإنتاج أصبحت الولايات المتحدة رسميا أكبر منتج للنفط بالعالم ،حيث يبلغ إنتاج روسيا حاليا 11.41مليون برميل يوميا وهو مستوي قياسي أيضا ، وإنتاج السعودية حوالي 10.7 مليون برميل يوميا.