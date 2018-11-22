شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ترتفع قرب أعلى مستوى فى أسبوعين بدعم تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، مقتربة من ملامسة أعلى مستوى فى أسبوعين ، يأتي هذا الارتفاع بدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 0.3% حتى الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 14.52$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 14.48$،وسجلت الأعلى عند 14.53$ ،والأدنى عند 14.44$.

حقق المعدن الأبيض "الفضة" بالأمس ارتفاعا بنسبة 1.4% ، بأكبر مكسب يومي منذ الأول من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين عند 14.55$ للأوقية.

تراجع مؤشر الدولار يوم الخميس بأكثر من 0.4% ، مواصلا خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مقتربا من أدنى مستوى فى أسبوعين ، عاكسا استمرار هبوط العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

وكما نعلم أن هبوط العملة الأمريكية يصب فى صالح ارتفاع أسعار المعادن والسلع الأولية المقومة بالدولار الأمريكي ،إذ يجعلها ذات تكلفة منخفضة بالنسبة لمستهلكي العملات الاخري.

يأتي هبوط العملة الأمريكية لصالح العملات الأوروبية اليورو والجنيه الإسترليني ، بعد أنباء إيجابية من أوروبا عن اتفاق سياسي بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على العلاقات المستقبلية بين الطرفين بعد انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي فى آذار/مارس 2019.