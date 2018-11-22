شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع مجددا قرب أدنى مستوى فى 3 أسابيع بعد هبوط البنوك الإيطالية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا بالأمس للمرة الأولى فى ست جلسات ، لتقترب مجددا من أدنى مستوياتها فى ثلاثة أسابيع ، وقاد التراجعات السوق الإيطالي بعد هبوط أسهم البنوك والشركات المالية مرة أخرى ، بعد تصريحات نائب رئيس الوزراء الإيطالي.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.5% حتى الساعة 10:55 بتوقيت جرينتش ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 1.1% ، فى أول مكسب خلال الست جلسات الأخيرة ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، مع انتعاش قطاعات التكنولوجيا والبنوك.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس ليستأنف خسائره مجددا بالقرب من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى المنطقة الحمراء.

وتكبد السوق الإيطالي خسارة واسعة بالتعاملات الصباحية ، مع هبوط أسهم البنوك والشركات المالية مرة أخري ، مع تجدد المخاوف بشأن تفاقم المواجهة بين الحكومة الإيطالية والمفوضية الأوروبية حول ميزانية روما خلال 2019.

قال نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني إن الحكومة لن تتراجع عن قانون ميزانية عام 2019 التوسعي فى أعقاب رفض المفوضية الأوروبية.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.4% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 0.3% ، فى أول مكسب خلال ثلاث جلسات.

تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 0.6% ،وفى فرنسا نزل مؤشر كاك 40 بنسبة 0.6% ، وفى ألمانيا انخفض مؤشر داكس بنسبة 0.7% ،وفى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 مقدار 1.5%.