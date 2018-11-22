عاجل.. قرار وزاري جديد بشأن البطاقات التموينية

أصدر الدكتور على المصيحلي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًا جديدًا، يحمل رقم 31 لسنة 2018، صدر بتاريخ 21 نوفمبر 2018، بشأن البطاقات التموينية.

ويخص القرار شأن تنظيم وإدارة العمل بمنظومة البطاقات التموينية، مشيرًا إلى التزامات ومسئوليات كافة أطراف منظومة العمل بهدف تحسين الأداء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويأتي نص القرار كالتالي: