شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس"ماركة": زيادة رأس المال أصبحت أمرا حتميا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال خالد بن كلبان، رئيس مجلس إدارة شركة "ماركة"المدرجة بسوق دبي المالي، إن زيادة رأس المال أصبحت حتمية، وذلك لتراكم خسائر الشركة بما يقارب قيمة رأس المال.

وأضاف بن كلبان أن الشركة تفاوض عدة شركات للدخول كشريك استراتيجي، وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية المرتقبة على خفض رأسمالها تم زيادته عبر دخول هذا الشريك.

وأشار إلى أن المفاوضات تتعلق بالشروط الخاصة بالاكتتاب في زيادة رأسمالها.بحسب صحيفة "الإمارات اليوم."

وبين أن الجمعية العمومية أمامها خيار واحد، إما الاستمرار في الشركة وخفض رأس المال، أو عدم الموافقة على بنود الجمعية العمومية وشطب الشركة.

وأكد أ ن"ماركة"مستمرة في "ريم البوادي" في حال استمرارها، لافتاً إلى أنها لم تكن السبب الرئيسي لما يحدث في الشركة.

وأوضح أن المشكلة الرئيسة للشركة كانت في الأسعار المرتفعة التي عقد بها الكثير من الصفقات في السنوات الثلاث الماضية، خلال فترة مجلس الإدارة السابق.

وتناقش الجمعية العمومية للشركة خلال اجتماعها اليوم مقترحات مجلس الإدارة باستمرارية الشركة، وخفض رأسمالها من 500 مليون درهم إلى 50 مليون درهم، وذلك لإطفاء الخسائر المتراكمة.

وهناك اشتراط آخر ستنظر العمومية فيه وهو الموافقة على زيادة رأس المال بقيمة 250 مليون درهم وذلك بعد تخفيضه.

وقالت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية في وقت سابق إن مقترح مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس المال يتطلب اتخاذ إجراءات قانونية لاحقة من خلال عرض المقترح على الهيئة لدراسته من الناحيتين المالية والقانونية وتأثيره في حقوق المساهمين.

وكانت عمومية الشركة قد كلفت خلال اجتماعها في 30 أبريل الماضي بيت خبرة عالمي مستقل بالنظر في الاستحواذات والتخارجات الخاصة بالصفقات السابقة قبل مايو 2017 وعرض التقرير المستقل على مجلس الإدارة والمساهمين.

يشار إلى أن خسائر الشركة تراجعت إلى 47.6 مليون درهم خلال التسعة الأشهر الأولى من 2018، مقابل صافي خسارة بلغ 198.9 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من 2017.

وكانت النتائج المالية للنصف الأول من العام الجاري قد أظهرت تحقيق الشركة خسائر بلغت 19.98 مليون درهم مقابل خسائر بلغت 153.89 مليون درهم بنفس الفترة من العام الماضي.