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شكرا لقرائتكم خبر عن آخر موعد لتسجيل الشركات بالسعودية بنظام القيمة المضافة 20 ديسمبر المقبل والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل، السعودية المنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية 375 ألف ريال، إلى التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة قبل 20 ديسمبر 2018.
وأوضحت الهيئة، في بيان اطلعت عليه"أخبار اليوم" أن التخلّف عن التسجيل في تلك الضريبة بالموعد المحدد سيُعرّض المنشأة للوقوع بمخالفات للأنظمة مما يؤدي لفرض عقوبات نظامية.
وبدأت المملكة من أول يناير الماضي تطبيق ضريبة القيمة المضافة والتي تتوقع أن تبلغ الإيرادات منها في العام الأول من تطبيقها نحو 35 مليار ريال.
وكان مجلس الوزراء السعودي، قد وقع ي مطلع يناير العام الماضي على الاتفاقية الموحدة لضيبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
شكرا لقرائتكم خبر عن آخر موعد لتسجيل الشركات بالسعودية بنظام القيمة المضافة 20 ديسمبر المقبل على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .