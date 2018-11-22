شكرا لقرائتكم خبر عن آخر موعد لتسجيل الشركات بالسعودية بنظام القيمة المضافة 20 ديسمبر المقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل، السعودية المنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية 375 ألف ريال، إلى التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة قبل 20 ديسمبر 2018.

وأوضحت الهيئة، في بيان اطلعت عليه"أخبار اليوم" أن التخلّف عن التسجيل في تلك الضريبة بالموعد المحدد سيُعرّض المنشأة للوقوع بمخالفات للأنظمة مما يؤدي لفرض عقوبات نظامية.

وبدأت المملكة من أول يناير الماضي تطبيق ضريبة القيمة المضافة والتي تتوقع أن تبلغ الإيرادات منها في العام الأول من تطبيقها نحو 35 مليار ريال.

وكان مجلس الوزراء السعودي، قد وقع ي مطلع يناير العام الماضي على الاتفاقية الموحدة لضيبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.