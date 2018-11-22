شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواصل الصعود استنادا على تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل صعودها لليوم الثاني على التوالي ، مقتربة من ملامسة أعلى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، يأتي هذا الارتفاع استنادا على تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات.

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.2% حتى الساعة 10:55 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,228.22$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,225.85$،وسجلت أعلى مستوي 1,229.136$ ، وأدنى مستوي 1,224.85$.

أنهت أسعار الذهب تعاملات الأمس مرتفعة بنسبة 0.3% ، فى سادس مكسب خلال السبعة أيام الأخيرة ، وسجلت أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1,230.06$ للأونصة ، بدعم تراجع الدولار الأمريكي.

تراجع مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.4% ، مواصلا خسائره لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا استمرار نزول العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يصب فى صالح ارتفاع أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي نزول العملة الأمريكية بالفترة الأخيرة بفعل تزايد الشكوك تجاه تنفيذ دورة رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال 2019 فى ظل المخاطر التي تحيط بمسار نمو الاقتصاد الأكبر بالعالم ،والتي قد تجبر الاحتياطي الاتحادي على أبطأ تشديد السياسة النقدية.

الجدير بالذكر أن عدد من أعضاء الاحتياطي الاتحادي قد بدءوا مؤخرا فى التركيز على تلك المخاطرة خاصة تلك المتعلقة بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي خاصة فى الصين وأوروبا ،وتأثيره السلبي المحتمل على الاقتصاد الأمريكي.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بمقدار 2.06 طن متري إلى إجمالي 762.92 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 24 آب/أغسطس الماضي.