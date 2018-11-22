شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر البتكوين 22-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر البتكوين تداولات سلبية طفيفة في محاولة لاستئناف الميل الهابط الذي ينتظم داخل القناة الهابطة الموضحة بالصورة، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط قائماً لهذا اليوم، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار استهداف مستويات 4000.00 ثم 3550.00 كمحطات رئيسية تالية، مع التذكير بأهمية الثبات دون 4675.00 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 3800.00 والمقاومة 4700.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط