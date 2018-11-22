شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 22-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي محاولات سلبية هادئة الآن ليبتعد تدريجياً عن المقاومة المحورية 0.7277، لنستمر بترجيح الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، والذي يعتمد على الثبات دون المقاومة المذكورة، في حين يتواجد هدفنا الرئيسي التالي عند 0.7080.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7150 والمقاومة 0.7277

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط