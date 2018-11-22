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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 22-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر عقود خام برنت تداولاته السلبية ليبتعد عن مستوى 63.95، معززاً التوقعات بتحقيق مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، والذي يعتمد على الثبات دون المستوى المذكور، مع الإشارة إلى أن كسر 62.25 سيسهّل مهمة التوجه نحو هدفنا السلبي التالي الذي يتواجد عند 60.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 61.00 والمقاومة 65.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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