شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 22-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر النفط بسلبية منذ الصباح ليتحرك دون حاجز 54.00 دولار، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بفعالية بقية اليوم، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 51.46، في حين يشترط تحقيقه الثبات دون مستوى 54.75.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 52.00 والمقاومة 56.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط