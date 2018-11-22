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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 22-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر الفضة أي حركة قوية منذ الصباح، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الصاعد الذي يستهدف اختبار مستوى 14.73 بشكل رئيسي، مع التذكير بأن الثبات فوق 14.25 مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع لهذا اليوم.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.30 والمقاومة 14.73
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل مؤقت
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