شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 22-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات ضيقة النطاق منذ الصباح، ويحاول الزحف تدريجياً نحو هدفنا الإيجابي المنتظر عند 1238.30، يدعمه التحرك فوق المتوسط المتحرك 50، وطالما أن السعر فوق 1208.40، فإن سيناريو الاتجاه الصاعد سيبقى فعالاً خلال الجلسات القادمة، مع التذكير بأن تجاوز المستوى المستهدف سيمد مكاسب الذهب لتصل إلى 1262.51.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1215.00 والمقاومة 1240.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد