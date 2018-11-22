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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 22-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار أي حركة قوية منذ الصباح، ليستمر بالتذبذب قرب مستوى 1.2800، وبالتالي، سيبقى الاتجاه الهابط مرجحاً بقية اليوم بشرط الثبات دون المستوى المذكور، مع الإشارة إلى أن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 1.2636.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2680 والمقاومة 1.2850
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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