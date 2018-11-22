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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 22-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار تداولات إيجابية جديدة ليتجه نحو اختبار محتمل لمستوى 1.1443، بينما يواصل المتوسط المتحرك 50 الضغط سلباً على السعر، حيث يلتقي مع المستوى المذكور ليضيف مزيد من القوة إليه.
وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط بشرط الثبات دون المستوى المذكور، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي الأول يتواجد عند 1.1300.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1300 والمقاومة 1.1443
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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