شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد غرف البحر الأبيض: مصر تستضيف المؤتمر السنوى للسياحة "ميدى تور" بيناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أحمد الوكيل رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط أن مصر ستستضيف المؤتمر السنوى للسياحة "ميدي تور" يومى 18 و19 يناير القادم بالإسكندرية تحت عنوان "الترويج للسياحة غير الشاطئية فى شواطيء البحرالأبيض" لدعم المدن الساحلية فى موسم الشتاء من خلال آليات مستحدثة مثل سياحة المؤتمرات وسياحة التزوف والسياحة الثقافية والتاريخية.

وقال الوكيل خلال كلمته بافتتاح الأسبوع الاقتصادى الثانى عشر فى برشلونة بحضور أكثر من 1500 من لقيادات المال والأعمال، أن مجلس إدارة اتحاد غرف البحر الأبيض اعتمد خطة العمل الاستراتيجية حتى عام 2022 والموازنة للعام المالي القادم بأنشطة تتجاوز 20 مليون يورو، تتضمن إنشاء حاضنات ومراكز تميز قطاعيةـ وآليات ومنصات للتشبيك، وتوفير معلومات اقتصادية لتنمية الصادرات وجذب الاستثمارات إلى جانب تنظيم موتمرات عامة وقطاعية و12 مشروعا إقليمى ممول من الاتحاد الأوروبى.

وأضاف أن المجلس اعتمد عقد الجمعية العمومية القادمة بالقاهرة لتتواكب مع الجمعيات العمومية الاتحادات الغرف الإفريقية لإسلامية أثناء ملتقى مصر الرابع للاستثمار لتنظيم التعاون الثلاثى فى الفترة من 8 إلى 10 فبراير المقبل .

وأكد الوكيل أن تنمية الموارد البشرية هى أحد أهم الآليات لجذب الاستثمارات، وتنمية ريادة الأعمال لتتحول المشاكل السكانية إلى ثروة بشرية.

وأضاف أن هناك فرص كبيرة للتعاون في مجال التجارة والصناعة والخدمات وتنمية الموارد البشرية والتحول الرقمى والشمول المالى والابتكار وريادة الأعمال والنقل واللوجيستيات والتمويل.

وأوضح الوكيل أن التحويل الرقمي يتكامل مع الاقتصاد الأزرق بمشروعات كبرى مثل محور قناة السويس وموانئ الإسكندرية بطنجة وبيريوس وبرشلونة خاصة مع مبادرة الصين الحزام والطريق

وأشار إلى أهمية دعم الشباب سواء فى مجالات الابتكار، والبحث والتطوير، وربط القطاعات الإنتاجية بالمراكز البحثية أو دعم رواد الأعمال من خلال المعونة الفنية، والحصول على التمويل الميسر، وإنشاء الحاضنات والتدريب والتشييك بين المشاريع الصغيرة.