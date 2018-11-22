شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار اليوم الخميس 22-11-2018 فى مصر واستقرار العملة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الدولار اليوم الخميس 22-11-2018، استقرارا أمام الجنيه المصرى بمختلف البنوك حيث سجل سعر العملة الأمريكية بالبنك الأهلى المصرى 17.78 جنيه للشراء، 17.88 جنيها للبيع، فيما سجل سعر صرف الدولار فى بنك مصر 17.79 جنيها للشراء، و 17.89 جنيها. سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 17.86 جنيه للشراء 17.95 جنيه للبيع سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 17.78 جنيه للشراء 17.88 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك مصر

سعر الدولار فى بنك مصر 17.79 جنيه للشراء 17.89 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك القاهرة

سعر الدولار فى بنك القاهرة 17.86 جنيه للشراء 17.96 جنيه للبيع سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى 17.86 جنيه للشراء 17.96 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 17.86 جنيه للشراء 17.96 جنيه للبيع

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