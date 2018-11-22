شكرا لقرائتكم خبر 50 متدربا في مبادرة العطاء الرقمي بالجبيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت كل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وغرفة الشرقية ممثلة بلجنة الاتصالات والتقنية أول البرامج التدريبية المتخصصة، مستهدفة 50 متدربا ومتدربة تنفيذا لمبادرة العطاء الرقمي التي أطلقتها الوزارة أخيرا لنشر المعرفة الرقمية، وذلك بمقر فرع الغرفة بالجبيل.

وقال رئيس لجنة الاتصالات والتقنية بالغرفة ناصر آل بجاش إن اللجنة تفاعلت مع طرح الوزارة حول نشر المعرفة الرقمية بالنظر إلى أهميتها ضمن الرؤية الوطنية وفي التحول نحو الاقتصاد الجديد والقيم المضافة، التي تدعم بدورها الإيرادات غير النفطية للاقتصاد الوطني، منوها بأن البرامج التدريبية تساهم بقوة في تأسيس المشاريع الصغيرة للقطاع الخاص، لافتا إلى تزايد الأنشطة والفعاليات المتخصصة التي تعقد بالتعاون مع الإدارات مع مختلف الجهات ذات العلاقة.

وأوضح آل بجاش خلال افتتاحه الفعاليات التدريبية أن الفعاليات تقام تحت عنوان «مبادرة العطاء الرقمي»، وقد بلغ عدد المستفيدين منها أكثر من 300 ألف مستفيد. وتهدف للمساهمة في نشر الوعي الرقمي، مثمنا الشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومؤكدا أن تلك الجهود تعمل على التركيز الفعلي للعمل على محو الأمية الرقمية لدى جميع فئات المجتمع، لافتا إلى أن هذه الشراكة تسعى لإقامة البرنامج بشكل دوري، في مدن الدمام والخبر والجبيل والخفجي والقطيف، والتي تستهدف الرجال والسيدات.

وأشار إلى أن المتدربين والمتدربات تلقوا 5 ساعات تدريبية مكثفة خلال يوم عمل، والهدف تمثل في إثراء المحتوى في المجال الرقمي، بالإضافة إلى تقديم الأساسيات في أمن المعلومات، وخصوصا ما يتعلق بسياسات ومخاطر الخصوصية في وسائل التواصل الاجتماعي وتفعيل سبل الحماية والأمان.