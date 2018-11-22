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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السمك بسوق العبور اليوم الخميس 22-11-2018 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
استقرت أسعار الأسماك للجملة اليوم الخميس 22 نوفمبر طبقا لبيانات أسعار سوق العبور، بحيث بلغ سعر بيع السمك البلطى ما بين 23 - 25 جنيها للكيلو بحسب النوع.
وسجل سعر فيليه البطلى ما بين 30 – 70 جنيها للكيلو، وقشر البياض ما بين 29– 35 جنيها ، وسجل سعر سمك القراميط من 10 -29 جنيها ، والتعابين من 40 - 140جنيها و سعر المكرونة الخليجى لتصل ما بين 34– 40 جنيها للكيلو، وسعر والمكرونة السويسى ما بين 60 - 70 جنيها للكيلو، فى حين يبلغ سعر سمك المكرونة المجمد الأكثر تداولا ما بين 19 – 25 جنيها للكيلو.
وبلغ سعر السبيط من 90 -160 جنيها ، وبلغ سعر الكابوريا من 30 -120جنيها ، وبلغ سعر الجمبري الجامبو من 350 -400 جنيها
ويتراوح سعر الجمبرى المجمد ما بين 85 – 165 جنيها للكيلو، فى حين يتراوح سعر الجمبرى غير المجمد ما بين 125 ويصل إلى 420 جنيها للكيلو
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