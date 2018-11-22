شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يرتفع لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مع استمرار نزول مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، خاصة بعد توقف خسائر الأسهم الأمريكية فى وول ستريت ، ويدعم العملة الأوروبية الموحدة آمال التوصل لحل بشأن نزاع الميزانية الإيطالية.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.2% حتى الساعة 08:15 جرينتش ،ليتداول عند 1.1405$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1380$ ،وسجل الأعلى عند 1.1412$ ، والأدنى عند 1.1380$.

حقق اليورو بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.1% مقابل الدولار ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت فى اليوم السابق ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى أسبوعين 1.1472$.

تراجع مؤشر الدولار يوم الخميس بأكثر من 0.1% ، مواصلا خسائره لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا استمرار نزول مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، خاصة بعد توقف خسائر الأسهم الأمريكية فى وول ستريت.

وتعرضت العملة الأمريكية منذ أواخر الأسبوع الماضي لضغط سلبي جراء تصريحات عدد من أعضاء مجلس الاحتياطي الاتحادي عكست القلق من تباطؤ الاقتصاد العالمي وتأثيره السلبي المحتمل على مسار نمو الاقتصاد الأمريكي.

فى إيطاليا ارتفع سوق الأوراق المالية فى البلاد بقيادة قطاع البنوك والشركات المالية ، بعد أنباء بأن نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني قد يكون مستعدا لمراجعة ميزانية الحكومة لعام 2019.

يترقب المستثمرين غدا الجمعة بيانات هامة عن القطاعات الرئيسية الصناعية والخدمية المكونة للاقتصاد الأوروبي خلال تشرين الثاني/نوفمبر ،إيجابية تلك البيانات سوف تقلص مخاوف تباطؤ اقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الرابع من هذا العام.