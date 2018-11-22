شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات رابع جلسات الأسبوع في مجملها سلبية موضحة تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات رابع جلسات التداول لهذا الأسبوع على تباين في الأداء مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم الصينية واليابانية بالإضافة إلى انخفاض كل من مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية ومؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج.

بينما ارتفعت كل من مؤشرات الأسهم الاسترالية والنيوزيلندية اليوم الخميس عقب ساعات من جلسة في مجملها إيجابية في وول ستريت التي يغيب عنها نبض التداول اليوم الخميس بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة الأمريكية.

مؤشرات الأسهم اليابانية انخفضت خلال تداولات اليوم، ليشهد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان تراجعاً بنسبة 0.06% وليخسر 1.02 نقطة ويصل إلى المستوى 1,614.87، أما عن مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية فقد انخفض بنسبة 0.02% ليخسر هو الأخر 3.54 نقطة ويصل إلى المستوى 21,504.00.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تراجعاً، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.49% ليخسر 15.84 نقطة ويصل إلى المستوى 3,210.65. وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.31% ليخسر هو الأخر 8.35 نقطة ويصل إلى المستوى 2,643.16.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فيشهد انخفاضاً بنسبة 0.15% ليخسر 38.79 نقطة ويصل إلى المستوى 25,932.68. كما شهد مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية تراجع بنسبة 0.24% ليخسر هو الأخر 5.01 نقطة ويصل إلى المستوى 2,071.54.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.41% ليربح 35.39 نقطة ويصل إلى المستوى 8,707.79، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.55% ليربح هو الأخر 31.13 نقطة ويصل إلى المستوى 5,673.90.