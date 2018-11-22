الان تتابع السوق المالية تعتمد تعليمات الحسابات الاستثمارية المعدلة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

اعتمد مجلس هيئة السوق المالية السعودية تعليمات الحسابات الاستثمارية المعدلة لتكون اعتباراً من تاريخ نشرها.

وأشار المجلس إلى أن هدف التعديل هو التمكين الإلكتروني لعملية فتح الحسابات الاستثمارية، وتيسير إجراءات فتح وتشغيل الحسابات الاستثمارية بما يتسق مع المتطلبات النظامية والرقابية والإشرافية ذات الصلة، مع المحافظة على الحماية اللازمة للمستثمرين.

وأكدت الهيئة أنها تعمل على إعداد دليل استرشادي لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، ليستعين به الأشخاص المرخص لهم من قبل الهيئة في الالتزام بتطبيق أحكامها.