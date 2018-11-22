معرض المستثمرات من المنزل يتيح المشاركة للرجال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ الرياض

أعلنت اللجنة المنظمة لمعرض «منتجون» عن فتح باب التسجيل للرجال الراغبين بالمشاركة في معرض المستثمرات من المنزل «منتجون» في نسخته السادسة لعام 2018، حيث تم تخصيص مواقع لهم في المعرض الذي تنظمه غرفة الرياض في 26 ديسمبر المقبل، يأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل فيه بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض عمليات إجراء المقابلات الشخصية لاختيار المشاركات في المعرض واللائي بلغ عددهن 1390 مستثمرة قمن بالتسجيل عبر موقع منتجون، فيما أجريت المقابلات الشخصية لأكثر من 570 متقدمة.

وأوضحت رئيسة اللجنة المنظمة للمعرض هدى الجريسي أن هذا الإقبال الكبير للمشاركة في المعرض يؤكد النجاح الذي تحقق في الدورات السابقة، مشيرة إلى أن غرفة الرياض دعت الراغبات بالمشاركة في «منتجون 6» التسجيل عبر موقع منتجون الالكتروني وحجز موعد للمقابلة الشخصية التي يتعين عليهن اجتيازها للمشاركة في المعرض، مبينة أن فرصة المشاركة بالمعرض لا تزال مستمرة، حيث إنه بإمكان الراغبات التسجيل من خلال رابط موقع المعرض (www.montijoon.sa)، مضيفة أنه يمكن للرجال الراغبين بالمشاركة في المعرض التسجيل من الرابط نفسه.

وأفادت بأن أولوية المشاركة تمنح للمستثمرة التي ليس لديها سجل تجاري، مبينة أن أبرز المنتجات التي يتم قبول مشاركتها بالمعرض تتمثل في منتجات المشاركات الإبداعية، وتغطي التراث الوطني والأعمال اليدوية والفنية، والمأكولات، والأزياء والموضة والتجميل، إضافة للخدمات، ومنتجات المستثمر الناشئ.

شروط المشاركة