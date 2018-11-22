مدينة الطاقة الذرية تتعاون مع الإحصاء لإنتاج بيانات الطاقة المتجددة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أبرمت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة أمس مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للإحصاء، تهدف إلى تحقيق تكامل آلي في تبادل البيانات والتنسيق فيما يتعلق بتبادل المعلومات والبيانات ذات العلاقة بقطاع الطاقة المتجددة في ضوء البرنامج الوطني للطاقة المتجددة ورؤية المملكة 2030، ومنها تنفيذ وتفعيل مشاريع برنامج التحول الاستراتيجي الذي تقوده الهيئة العامة للإحصاء وإنتاج البيانات في مجال إحصاءات الطاقة المتجددة بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني المطلوب لتأسيس وتفعيل الوحدة الإحصائية في مدينة الملك عبدالله.

وقال رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الدكتور خالد السلطان، بإن المذكرة تمثل أحد أوجه التعاون لدعم المحتوى المحلي للطاقة المتجددة، وكذلك توفير البيانات والمعلومات عنها في السعودية من خلال تبادل متكامل وآلي للمعلومات.