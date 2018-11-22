شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. انطلاق منتدى الأعمال المصرى اللبنانى بحضور 3 وزراء مصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت رعاية سعد الحريرى رئيس وزراء لبنان، وبمشاركة الوزراء المختصين من مصر ولبنان، تنظم الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بالاشتراك مع مجموعة الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع مجلسى الأعمال فى البلدين، مع السفارة المصرية فى لبنان ومكتب التمثيل التجارى فى السفارة، "ملتقى الأعمال المصرى - اللبنانى" غدا الجمعة فى بيروت.

ويكتسب انعقاد هذا الملتقى فى دورته الرابعة أهمية خاصة فى ظلّ القفزة النوعية التى تشهدها العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بالإضافة إلى القضايا الاقتصادية التى سيناقشها والبحث فى واقع وآفاق المبادلات التجارية بحسب الجمعية المصرية اللبنانية.

وقالت الجمعية فى بيان لها، إن الملتقى يشهد مشاركة حوالى 200 فى طليعتهم ثلاث وزراء من مصر، هم: وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى د.سحر نصر، وزير الصناعة والتجارة عمرو نصار، وزير التموين والتجارة الداخلية على مصيلحى.

ومن بين المشاركين من الوفد المصرى: المساعد الأّوّل لوزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية د. إبراهيم عشماوى، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال المهندس فتح الله فوزى، رئيس مجلس الأعمال المصرى-اللبنانى المهندس أحمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد السويدى.

ومن لبنان: وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، وزير الزراعة غازى زعيتر، رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير، سفير مصر فى لبنان نزيه النجاري. ويحضر الملتقى أيضاً حشد من رجال الأعمال اللبنانيين والمصريين، من بينهم وفد مصرى من 70 مشاركاً من مختلف القطاعات حيث سيتم ترتيب لقاءات ثنائية لبحث فرص التعاون سواء فى مجال التبادل التجارى أو التعاون الاستثماري.