7.3 مليار دولار تحويلات الوافدين بالكويت خلال النصف الأول من 2018

الكويت - (أ ش أ):
كشفت احصائية مجمعة من البنوك المركزية الخليجية، احتلال الكويت المرتبة الثالثة بين دول الخليج، فى نسبة نمو تحويلات الوافدين العاملين خلال النصف الأول من العام الجارى؛ وذلك بنسبة نمو بلغت 7.2%.
وأوضحت الاحصائية ارتفاع تحويلات الوافدين العاملين في الكويت خلال النصف الأول من العام الجارى؛ لتصل إلى 7.31 مليار دولار (ما يعادل 2.2 مليار دينار)، مقابل 6.82 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من 2017.
وأشارت إلى أن تحويلات العاملين الوافدين بدول الخليج، ارتفعت على أساس سنوى بنسبة 4.8% خلال النصف الأول من العام الحالي؛ حيث بلغت...
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