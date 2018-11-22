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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس بصدد استئناف الهجوم الصاعد– تحليل -22-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر النحاس تأثره بسيطرة الميل الصاعد بثباته المتكرر فوق الدعم الأولي المتمركز عند 2.7300, محاولته لتجاوز المتوسط المتحرك 55 تؤكد استعداده لتجديد الهجوم الصاعد ليحاول بذلك تجاوز مستوى 2.8500 ليزيد ذلك من فرص وصوله نحو 2.9000 و 2.9400 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.7600 و 2.9000
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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