شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يتأثر بتعارض المؤشرات– تحليل - 22-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اضطر سعر البلاتين مؤخرا لتقديم بعض التداولات الجانبية متأثرا بتعارض مؤشر ستوكاستيك بتذبذبه دون مستوى 80 أمام إيجابية المتوسط المتحرك 55 والذي يستقر فوق دعم القناة الصاعدة الممتد نحو 830.00, ما سبق قد يجبر السعر على تقديم المزيد من التداولات الجانبية لحين تجميعه للعزم الإيجابي خلال التداولات القريبة.

نذكر بأن نجاح السعر بتجميع العزم الإيجابي سيؤكد تشكيله لهجوم صاعد جديد, مما يساهم ذلك بتوفير فرص لتحقيق المزيد من الأهداف والتي تبدأ من 871.00 و 900.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 835.00 و 871.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم