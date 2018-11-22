شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يشكل تذبذب جانبي لحظي- تحليل - 22-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل سعر الزوج بتسجيل أي هدف سلبي جديد حتى تداولات هذه اللحظة ليتأثر بثبات الدعم الأولي المستقر عند 144.00, يواجه السعر صعوبة باستئناف التصحيحي الهابط نظرا لاستقراره ضمن محاور قناة رئيسية صاعدة بينما تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي يدعونا لانتظار كسر الدعم الأولي ليفتح الباب أمام الوصول للأهداف المتمركزة عند 143.10 وصولا للدعم المحوري الممتد نحو 142.45.

نذكر بأهمية ثبات المقاومة الممتدة نحو 146.30 والتي تعتمد حاليا على تمركز المتوسط المتحرك 55 حولها ليزيد ذلك من فرص تحقيق السعر للكسر المطلوب وتحقيق الأهداف التصحيحية المنتظرة سابقا.

نطاق التداول المتوقع ما بين 145.28 و 143.75

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط