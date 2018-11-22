شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يستقر بجانبية لحظية- تحليل - 22-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اضطر سعر الزوج لتقديم تداولات جانبية جديد نظرا لتعارض المؤشرات الرئيسية ليستقر بذلك حول مستوى 128.90, في حال ثبات التداولات دون مستوى 129.25 فإن ذلك سيزيد من فرص تجديد السعر للهجوم السلبي والذي يستهدف بدوره مستوى 128.00 وصولا نحو 127.10 خلال الفترة المتوسطة.

أما اختراق السعر للحاجز الحالي, فإن ذلك سيؤجل الهجوم السلبي لحين تشكيله لاندفاع تصحيحي صاعد ليحاول بذلك اختبار المقاومة المحورية الممتدة نحو 129.80 ومن ثم ليبدأ بتجديد المحاولات السلبية المنتظرة سابقا.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 129.30 و 128.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط