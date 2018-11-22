شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الغاز الطبيعي يلتصق بالقمة-تحليل - 2-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر سعر الغاز الطبيعي بعد تجديده للهجوم الصاعد التقاط أنفاسه ليحوم بذلك بقرب من القمة المسجلة مؤخرا والمتمركزة عند 4.950. نتوقع اكتساب السعر خلال الفترة الحالية لعزم إيجابي جديد ليستغل ذلك بتجديد الهجوم الصاعد ليزيد من فرص تحقيقه للهدف الرئيسي والمستقر حول 5.183.

كذلك نشير إلى أهمية ثبات مستوى تصحيح 50% فيبوناتشي ليشكل بدوره مستوى دعم إضافي عند 4.030 ليقلص من فرص تشكيل السعر لأي ارتداد تصحيحي هابط قبل الوصول نحو الهدف الرئيسي المعلن سابقا.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.300 و 5.000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد