شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يدشن مشروع جديد لـ"أسمنت الشمالية" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مشروع خط إنتاج مادة الأسمنت الأبيض، وتحويل جزء من إنتاج شركة أسمنت المنطقة الشمالية والذي سيسهم بسد النقص الحاصل في السوق السعودية، وذلك بتكلفة 565 مليون ريال.

وتم تقدير استهلاك السعودية في 2018 بـ 600 ألف طن سنويا من مادة الأسمنت الأبيض حيث استوردت السعودية 400 ألف طن سنويا من مادة الأسمنت الأبيض، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وقال مدير عام أسمنت الشمالية:تم تطوير و إنشاء خط لإنتاج مادة الأسمنت الأبيض بطاقة إنتاجية تصل إلى 1500 طن يوميا ليصبح أكبر خط إنتاج في العالم.

وأضاف عبيد السبيعي أن الشركة ستنتج 600 ألف طن سنويا كما ستقوم بتغطية النقص من مادة الأسمنت الأبيض في السوق المحلية وتصدير الفائض للأسواق المجاورة.

وأشار إلى أن المصنع سيقوم بسد النقص في السوق المحلية الذي يقدر بــ 400 ألف طن من واقع الدراسات السوقية.

ويتم تصدير الكميات الفائضة عن حاجة السوق المحلية المقدرة بـ 40% من الطاقة الإنتاجية للسوق الإقليمية والعالمية. وبلغت نسبة التوطين بالمشروع 80% من العاملين.

ومن المقرر اليوم أن يقوم العاهل السعودي الملك سلمان بوضع حجر الأساس لمشروع وعد الشمال بتكلفة 85 مليار ريال.

ويتضمن المشروع صناعات تعدينية ومشاريع للطاقة والخدمات اللوجستية، ومن المتوقع أن يوفر مشروع وعد الشمال الاقتصادي 10 آلاف وظيفة عند افتتاحه.