الان تتابع أسعار النفط تتراجع مع ارتفاع مخزون أمريكا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نيويورك- الخليج 365:

انخفضت أسعار النفط الخميس 22 نوفمبر 2018 بعدما ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ ديسمبر 2017، وسط مخاوف من ظهور تخمة في المعروض العالمي، لكن احتمال خفض أوبك للإمدادات حال دون مزيد من الهبوط.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 54.35 دولار للبرميل، منخفضاً 28 سنتاً، أو 0.5% عن التسوية السابقة.

وتراجع خام القياس العالمي برنت في عقود شهر أقرب استحقاق 23 سنتاً أو 0.4% إلى 63.25 دولاراً للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير أسبوعي الأربعاء 21 نوفمبر إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت 4.9 مليون برميل إلى 446.91 مليون برميل الأسبوع الماضي. وهذا هو أعلى مستوى للمخزون منذ ديسمبر كانون الأول من العام الماضي.

وظل إنتاج النفط الخام الأمريكي عند مستوى قياسي يبلغ 11.7 مليون برميل يومياً، بحسب إدارة معلومات الطاقة.