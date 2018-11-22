شكرا لقرائتكم خبر عن الجرافات البحرية: بدنأ بالأعمال التحضيرية لمحطة الحاويات الثانية بميناء خليفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة الجرافات البحرية الوطنية المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية عن بدء الشركة في الأعمال التحضيرية لمشروع محطة الحاويات الثانية في ميناء خليفة.

وبين ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي، أن الشركة فازت بهذا المشروع الشهر الماضي بعد منافسة مع عدة شركات عالمية.

ولفت إلى أن المشروع يتطلب إنشاء رصيف بطول 3 كيلومترات وتعميق القناة الرئيسية للميناء والأحواض، بحسب صحيفة الاتحاد.

وذكر أن السوق المصري يعد من أهم الأسواق للشركة خلال السنوات القليلة الماضية. مبينا أن الشركة استطاعت إنجاز قناة السويس الجديدة.

وأشار إلى أن الشركة لديها 7 مشاريع كبرى منها بحيرة المنزلة والإسكندرية وميناء دمياط، وتتضمن أعمال الشركة عمليات ردم وصيانة للموانئ البحرية.

وتوقع أن يشهد العام المقبل مضاعفة في أعمال الشركة نتيجة للتوجه للحصول على عمليات بقيم كبيرة، مشيراً إلى أن الشركة لديها مكاتب في دول الخليج والهند ومصر والمالديف.

وكشفت موانئ أبوظبي الوطنية في يونيو الماضي عن منحها لشركة الجرافات البحرية عقد تنفيذ الأعمال التحضيرية في مرفأ جزيرة دلما بإمارة أبوظبي.

وحققت الشركة صافي أرباح خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بلغت 56.69 مليون درهم مقابل صافي ربح بلغ 24.52 مليون درهم بنفس الفترة المقابلة من 2017.

بينما كانت الشركة قد حققت صافي ربح بلغ 10.2 مليون درهم خلال النصف الأول من 2018، مقابل صافي ربح بلغ 2.1 مليون درهم خلال النصف المقابل من 2017.