شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يستأنف الارتداد من الأعلى له في سبعة أسابيع أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد تراجعه للجلسة الخامسة في تسعة جلسات من الأعلى له منذ الرابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ووسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.

في تمام الساعة 05:47 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.04% إلى مستويات 113.01 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 113.06 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 112.96، بينما حقق الزوج الأعلى له عند 113.22.

هذا قد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين الوطني والتي أظهرت تسارع النمو إلى 1.4% متوافقة مع التوقعات مقابل 1.2% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيلول/سبتمبر الماضي، بينما أوضحت القراءات السنوية للمؤشر ذاته المستثنى منها الطعام الطازج والمستثنى منها الطعام الطازج والطاقة استقرار النمو عند 1.0% وعند 0.4% على التوالي متوافقتان مع التوقعات.