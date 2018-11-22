شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لليورو أمام الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ووسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.

في تمام الساعة 05:07 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.10% إلى مستويات 1.1395 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1384 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1401، بينما حقق الأدنى له عند 1.1382.

هذا ويترقب المستثمرين للكشف عن حسابات اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي الذي عقد في 25 من الشهر الماضي والذي تم من خلاله والتي تم من خلالها البقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية الحالية وتثبيت معدل الإقراض الهامشي عند 0.25% مع البقاء على معدل الفائدة على الودائع سلبية -0.40%، وسط المضي قدماً في برنامج التيسير الكمي حتى كانون الأول/ديسمبر المقبل بواقع 15 مليار يورو شهرياً.

كما تتطلع الأسواق أيضا عن اقتصاديات منطقة اليورو ككل صدور قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تظهر استقرار التراجع عند ما قيمته 3 دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في تشرين الأول/أكتوبر الماضي وتطورات ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى تطورات النزاع القائم بين المفوضية الأوروبية والحكومة الإيطالية حيال الميزانية الإيطالية الجديدة لعام 2019.